Ligue 1, giornata 25: stop PSG a Nantes, ko anche il Marsiglia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sconfitta clamorosa del PSG a Nantes nella giornata 25 di Ligue 1, ma resta invariato il distacco sul Marsiglia che perde contro il Clermont. Si fa sotto il Nizza, il Rennes si avvicina al quarto posto mentre pareggiano Lione, Lille e Monaco. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Ligue 1, giornata 25: Nantes-PSG 3-1, Marsiglia-Clermont 0-2, Nizza-Angers 1-0 Impresa del Nantes, che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite battendo 3-1 il Paris Saint-Germain che si ferma dopo quattro vittorie consecutive. Grande momento per i gialloverdi che adesso sognano un posto in Europa. Il tris dei padroni di casa arriva già nel primo tempo, a cominciare dal vantaggio di Kolo Muani al 4’ con un bel tocco sotto le gambe di Navas ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sconfitta clamorosa del PSG anella25 di1, ma resta invariato il distacco sulche perde contro il Clermont. Si fa sotto il Nizza, il Rennes si avvicina al quarto posto mentre pareggiano Lione, Lille e Monaco. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.1,25:-PSG 3-1,-Clermont 0-2, Nizza-Angers 1-0 Impresa del, che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite battendo 3-1 il Paris Saint-Germain che si ferma dopo quattro vittorie consecutive. Grande momento per i gialloverdi che adesso sognano un posto in Europa. Il tris dei padroni di casa arriva già nel primo tempo, a cominciare dal vantaggio di Kolo Muani al 4’ con un bel tocco sotto le gambe di Navas ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue giornata Le partite di oggi, Lunedì 21 febbraio 2022 - Calciomagazine Spalletti continua a dover fare i conti con l'infermeria che anche in questa giornata, complice ...00 Ethiopia Bunna - Fasil Kenema 17:00 FRANCIA LIGUE 2 Tolosa - Le Havre 20:45 INDONESIA LIGA 1 ...

Ligue 1 2021/2022: tonfo Marsiglia, il Brest pareggia nel segno di Satriano Si è conclusa con una grande sorpresa la venticinquesima giornata di Ligue 1 2021/2022 , che aveva già visto la sconfitta del Psg. Nel posticipo tra Marsiglia e Clermont , i padroni di casa sono stati sconfitti per 2 - 0. Decisive le reti di Bayo ed ...

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Sky Sport Il Milan ci crede. E ora recupera gli assi per la corsa scudetto Ora che il bicchiere è mezzo pieno, viene voglia di riempirlo fino all'orlo. Perché la sete di scudetto è la stessa di quarantott'ore fa, ma nel frattempo piani e prospettive del Milan si sono clamoro ...

Ligue 1, la caduta degli dei, perdono Paris Saint Germain e Marsiglia. Torna alla vittoria il Nizza La caduta degli dei, ma questa volta sono sufficientemente alti da non farsi male: il Paris Saint Germain le busca a Nantes e perde malamente una gara giocata con le batterie scariche dopo la performa ...

