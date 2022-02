Ravenna | incidenti lavoro | cade mentre pota un albero e muore

(Di venerdì 18 febbraio 2022) commenta Un 44enne è morto in un infortuno sulverificatosi a Cervia poco prima delle 14. L'uomo stavando alcuni pini in via Capua quando, per ragioni ancora al vaglio, è caduto al suolo ...

Un 44enne è morto in un infortuno sul lavoro verificatosi a Cervia poco prima delle 14. L'uomo stava potando alcuni pini in via Capua quando, per ragioni ancora al vaglio, è caduto al suolo da un'altezza di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti sia la Medicina del Lavoro dell'Ausl che ...