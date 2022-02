Napoli pareggio nella tana del Barcellona | qualificazione aperta

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilpareggia in casa delnell’andata dei sedicesimi di Europa League. Segnano Zielinski e Ferran Torres. Gli azzurri si presentano con Osimhen in attacco, ma anche con la sopresa Juan Jesus a sinistra per arginare Adama Traorè e con Anguissa di nuovo titolare a centrocampo. Il Barça ha tante assenze in difesa e Xavi sceglie Mingueza ed Eric Garcia per completare la linea difensiva. Il Napoi scende in campo con coraggio e compattezza, anche se rischia di andare sotto con un tiro facile di Ferran Torres che manda fuori. Al 29? è ila passare in vantaggio con un gol bel gol di Zielinski. La magia la fa Elmas che scappa sulla fascia, mette al centro e Zielinski prima si fa parare da Ter Stegen, poi sul rimpallo porta in vantaggio gli azzurri.ripresa ilprende ...

angelomangiante : Davanti a 75.000 spettatori il Napoli gioca a testa alta. Soffrendo con carattere, coraggio, ma senza mai rinunciar… - Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - annatrieste : All'andata dicevano tutti che per il Napoli il pareggio alla fine sarebbe stato giusto, oggi che il Napoli ha pareg… - LSupercazzola : @Daniele_D10S A parte il rigore. Assedio del Barca che è stata superiore tecnicamente (67% possesso palla), fisicam… - ScoutismoRN : Molto meglio il Barca ???? rispetto al Napoli ????, Osimhen a livello tecnico deve lavorare e anche molto, ma atleticam… -

... palla alta sopra la traversa 59' ILDEL BARCELLONA: Torres dal dischetto batte Meret per l'1 - 1 57' Calcio di rigore per il! 56' Arbitro al VAR per controllare un tocco sospetto in ...Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il risultato sull'1 - 0 in favore del. ...che prova a chiudere la prima frazione di gioco in zona d'attacco alla ricerca del gol del. 39'...Un buon pari per il Napoli a Barcellona. Al Camp Nou finisce 1-1 l'andata dei playoff di Europa League. Gli azzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol messo a segno da Zielinski ...Il Napoli pareggia 1-1 al Camp Nou dopo essere stato in vantaggio sul Barcellona nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Alla rete di Zielinski nel primo tempo ha risposto il rigore (assegnato ...