Italo, nuovi vantaggi per chi viaggia con i cani: le soluzioni per agevolare gli spostamenti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Italo rivoluziona l'offerta per chi viaggia insieme al proprio cane, agevolando gli spostamenti del padrone e del suo amico a 4 zampe. Raddoppiati i posti a disposizione sui treni, saranno 5 sugli AGV di Italo (rispetto ai 2 precedenti) e 4 sugli Italo EVO (mentre prima anche qui erano solamente 2), per garantire una soluzione di viaggio confortevole, con la possibilità di avere il proprio cane accanto a sé, mettendolo a suo agio durante il tragitto, sdraiato liberamente vicino al sedile del padrone senza dover stare nel trasportino. Il servizio diventa prenotabile in autonomia anche online, indipendentemente dalla tariffa di viaggio che acquista il padrone del cane (non più legato alla sola tariffa Flex come in precedenza). Italo, inoltre, per favorire gli ...

