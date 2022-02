“Il Napoli può battere il Barcellona ad una condizione”: il giornalista avvisa Spalletti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Domani sera, ore 18:45, al Camp Nou andrà in scena il grande sedicesimo di finale di Europa League tra il Barcellona di Xavi Hernandez e il Napoli di Luciano Spalletti. Tra mille commenti e pronostici, c’è anche quello di Stefano Borghi, giornalista DAZN. Spalletti Napoli (Getty Images)Borghi avvisa il Napoli: “Può vincere solo a questa condizione” Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista DAZN, ha commentato il big match di domani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Sono convinto che il Napoli può giocarsela col Barcellona, non è il Barcellona degli ultimi vent’anni. In ogni caso non parliamo di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Domani sera, ore 18:45, al Camp Nou andrà in scena il grande sedicesimo di finale di Europa League tra ildi Xavi Hernandez e ildi Luciano. Tra mille commenti e pronostici, c’è anche quello di Stefano Borghi,DAZN.(Getty Images)Borghiil: “Può vincere solo a questa” Stefano Borghi, notoe telecronista DAZN, ha commentato il big match di domani ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione Radio Goal: “Sono convinto che ilpuò giocarsela col, non è ildegli ultimi vent’anni. In ogni caso non parliamo di ...

