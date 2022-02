Fedele: “Al Napoli interessa arrivare in Champions. Insigne è poco motivato. Leao meglio di Osimhen” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Enrico Fedele ha parlato del Napoli e della sfida contro il Barcellona. L’opinionista si sofferma anche sui singoli da Osimhen a Insigne. L’ex agente dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Gelo del tifo a Napoli? Il presidente ha speso soldi ma ha speso in modo da prendere giocatori per vincere? Io presi Marcio Amoroso, un fenomeno, lo pagai 60-70 miliardi di lire ma da noi fece poco. E lo avevamo preso per vincere il campionato. Dove arriverà il Napoli? Basta che vada in Champions League. La punizione di Ounas? La partita era finita, non c’era più furore agonistico. Dopo il gol dell’Inter Spalletti ha capito che poteva andare in difficoltà la squadra, certo però si ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Enricoha parlato dele della sfida contro il Barcellona. L’opinionista si sofferma anche sui singoli da. L’ex agente dei fratelli Cannavaro, Enrico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Gelo del tifo a? Il presidente ha speso soldi ma ha speso in modo da prendere giocatori per vincere? Io presi Marcio Amoroso, un fenomeno, lo pagai 60-70 miliardi di lire ma da noi fece. E lo avevamo preso per vincere il campionato. Dove arriverà il? Basta che vada inLeague. La punizione di Ounas? La partita era finita, non c’era più furore agonistico. Dopo il gol dell’Inter Spalletti ha capito che poteva andare in difficoltà la squadra, certo però si ...

