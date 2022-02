Notte degli Oscar 2022: premiato il film più votato da Twitter (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche gli utenti di Twitter possono votare il loro film preferito del 2021, la pellicola che riceverà più consensi sarà premiata durante la cerimonia del 27 marzo. Alla Notte degli Oscar si potrà votare conTwitter? The Hollywood Reporter, rivela che, l’Academy ha stretto una partnership con Twitter. Il film che otterrà il maggior numero di voti utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite sarà messo in risalto durante la cerimonia. Ma non finisce qui, perché si potrà votare anche la singola scena utilizzando l’hashtag #OscarsCheerMoment. Come anticipato, i vincitori non riceveranno ufficialmente un Oscar. Notte degli Oscar ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche gli utenti dipossono votare il loropreferito del 2021, la pellicola che riceverà più consensi sarà premiata durante la cerimonia del 27 marzo. Allasi potrà votare con? The Hollywood Reporter, rivela che, l’Academy ha stretto una partnership con. Ilche otterrà il maggior numero di voti utilizzando l’hashtag #sFanFavorite sarà messo in risalto durante la cerimonia. Ma non finisce qui, perché si potrà votare anche la singola scena utilizzando l’hashtag #sCheerMoment. Come anticipato, i vincitori non riceveranno ufficialmente un...

