Fondi | Simeone | “La Regione Lazio risponda all’appello degli autotrasportatori”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 15 febbraio 2022)– “La mobilitazione, in presidio permanente presso il Mercato ortofrutticolo di, non può restare inascoltata. Come istituzioni abbiamo il dovere, a tutti i livelli, di intervenire non limitando la nostra azione alla solidarietà di facciata”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale delGiuseppe. “Per questa ragione, raccogliendo l’appello dei lavoratori e facendo seguito anche all’intervento del deputato europeo Salvatore De Meo, ho inoltrato una nota al presidente della, Zingaretti, al vice presidente Leodori e all’assessore alla mobilità, Alessandri, chiedendogli di recepire le istanze avanzate dai rappresentanti del comparto direzionando gli ...