Come sapere dove è sepolto un defunto ? Elenco defunti Italia, dove sono e come cercarli (Di domenica 13 febbraio 2022) Un Elenco defunti è un Elenco di persone morte in un determinato territorio. Molti credono erroneamente che si tratti di una lista di nomi e cognomi, con date di nascita e di morte e luogo di sepoltura, di tutti coloro che sono morti in Italia. In realtà non è così in quanto un Elenco defunti così fatto in Italia non esiste e non esiste nemmeno una lista aggiornata di tutti i morti sul territorio Italiano. Il motivo è semplice: sebbene sia semplice sapere se una persona è morta semplicemente recandosi all’ufficio del comune di residenza del defunto. Aldilapp foto appUna cosa possibile da fare è recarsi all’anagrafe del Comune di interesse e richiedere un certificato di decesso per una persona della ... Leggi su cityroma (Di domenica 13 febbraio 2022) Unè undi persone morte in un determinato territorio. Molti credono erroneamente che si tratti di una lista di nomi e cognomi, con date di nascita e di morte e luogo di sepoltura, di tutti coloro chemorti in. In realtà non è così in quanto uncosì fatto innon esiste e non esiste nemmeno una lista aggiornata di tutti i morti sul territoriono. Il motivo è semplice: sebbene sia semplicese una persona è morta semplicemente recandosi all’ufficio del comune di residenza del. Aldilapp foto appUna cosa possibile da fare è recarsi all’anagrafe del Comune di interesse e richiedere un certificato di decesso per una persona della ...

