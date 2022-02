Ucraina | le immagini della manifestazione a Kiev contro la Russia | migliaia le persone in piazza – Il video

(Di sabato 12 febbraio 2022)dihanno manifestato oggi, 12 febbraio, aper mostrare l’unità del Paesela minaccia di un’invasione. Dopo l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a non farsi prendere dal panico davanti alle dichiarazioni internazionali (soprattutto quelle degli Stati Uniti), i cittadini sono scesi inin risposta ai timori di un’escalation sollevati negli ultimi giorni. «Il miglior amico dei nostri nemici è il panico», aveva detto Zelensky. «E tutte queste informazioni stanno solo provocando il panico e non possono aiutarci». Intonando «Gloria all’» e sventolando bandiere e striscioni con scritto «Gli ucraini resisteranno» e «Diciamo no a Putin», un lungo corteo ha attraversato il centro ...

mentre non si placano le tensioni internazionali attorno all'Ucraina, con l'Occidente che accusa la Russia di aver concentrato oltre 100.000 soldati vicino ai confini con la repubblica ex sovietica.