Alex Belli ha tradito la sua prima moglie Katarina? Lei lancia lo scoop (Di sabato 12 febbraio 2022) Parla la prima moglie di Alex Belli Come sappiamo da mesi Alex Belli fa discutere il web e i siti di gossip, e ancora oggi è al centro dell’attenzione mediatica. Solo tra qualche ora l’attore tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Durante la sua permanenza, l’ex Vippone L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 12 febbraio 2022) Parla ladiCome sappiamo da mesifa discutere il web e i siti di gossip, e ancora oggi è al centro dell’attenzione mediatica. Solo tra qualche ora l’attore tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Durante la sua permanenza, l’ex Vippone L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - GF_diretta : Alex Belli dovrebbe tornare nella casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP e resterà per due settimane, nel tentativo di… - michicima : @Michele41830954 Purtroppo il vero Alex Belli è quello fuori dalla casa In casa è stato solo un grande incantator… - blogtivvu : L’ex moglie di Alex Belli lo smaschera in diretta e mostra il messaggio di un presunto tradimento – VIDEO - ricciosottone : Cosa ci fa Alex Belli nel corpo di Mattia? -