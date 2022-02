Vaticano, i preti pedofili e gli scandali da silenziare (Di sabato 12 febbraio 2022) I panni sporchi si lavano in famiglia. È questo il senso della lettera che il cardinale Luis Ladaria, attuale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (l’ex sant’Uffizio), nel febbraio 2015 inviò al cardinale Philippe Barbarin, allora vescovo di Lione, che chiedeva come comportarsi con don Bernard Preynat, sul cui conto erano arrivate in diocesi diverse denunce per pedofilia. «Questa Congregazione, dopo aver accuratamente studiato il caso di Preynat, ha deciso di affidarvi il compito di prendere gli adeguati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 febbraio 2022) I panni sporchi si lavano in famiglia. È questo il senso della lettera che il cardinale Luis Ladaria, attuale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (l’ex sant’Uffizio), nel febbraio 2015 inviò al cardinale Philippe Barbarin, allora vescovo di Lione, che chiedeva come comportarsi con don Bernard Preynat, sul cui conto erano arrivate in diocesi diverse denunce pera. «Questa Congregazione, dopo aver accuratamente studiato il caso di Preynat, ha deciso di affidarvi il compito di prendere gli adeguati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

vaticannews_it : #5febbraio In #Vaticano il 17-19 febbraio i lavori di “Per una teologia fondamentale del sacerdozio”, organizzato d… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Ladaria per anni ha avuto un ruolo centrale nell'organo del #Vaticano che si occupa degli abusi su minori. Ma in almen… - CAvondet : Dono di Dio? Come si farà credere a simili stupidaggini.Certo che i preti le raccontano,come satana, in questo sett… - fabiobellentani : RT @DomaniGiornale: Ladaria per anni ha avuto un ruolo centrale nell'organo del #Vaticano che si occupa degli abusi su minori. Ma in almen… - artedipulire : RT @artedipulire: 11 febbraio 1929, la firma dei Patti Lateranensi.Sancirono la nascita dello Stato della Città del Vaticano e vennero rivi… -