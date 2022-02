Tamponi rapidi Covid, la scoperta dei carabinieri del Nas dopo il blitz (Di venerdì 11 febbraio 2022) Covid Italia, la clamorosa scoperta dei Nas. In seguito all’operazione su 1.360 farmacie e centri di analisi in tutta Italia sarebbero emersi 21 punti di prelievo per i Tamponi rapidi chiusi al termine dei controlli svolti nell’ultimo mese. Il comando carabinieri per la Tutela della Salute ha avviato, d’intesa con il ministero della Salute, una vasta campagna di accertamenti per verificare la corretta esecuzione dei Tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid. I controlli dei carabinieri dei Nas sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi, ovvero persone già risultate positive che si presentano in un punto di prelievo con la tessera sanitaria di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)Italia, la clamorosadei Nas. In seguito all’operazione su 1.360 farmacie e centri di analisi in tutta Italia sarebbero emersi 21 punti di prelievo per ichiusi al termine dei controlli svolti nell’ultimo mese. Il comandoper la Tutela della Salute ha avviato, d’intesa con il ministero della Salute, una vasta campagna di accertamenti per verificare la corretta esecuzione deie analisi antigeniche per la ricerca del. I controlli deidei Nas sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi, ovvero persone già risultate positive che si presentano in un punto di prelievo con la tessera sanitaria di ...

