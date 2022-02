“Il bomber sta tornando”: Serie A, la notizia fa impazzire i fantallenatori (Di giovedì 10 febbraio 2022) A breve si rivedrà sui campi della Serie A un attaccante assente da ormai diverse settimane: imminente il suo rientro. Il Torino prova a rialzare la testa dopo l’inattesa sconfitta patita per mano dell’Udinese domenica. Un passo falso che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi dei granata, nelle ultime uscite avevano battuto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) A breve si rivedrà sui campi dellaA un attaccante assente da ormai diverse settimane: imminente il suo rientro. Il Torino prova a rialzare la testa dopo l’inattesa sconfitta patita per mano dell’Udinese domenica. Un passo falso che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi dei granata, nelle ultime uscite avevano battuto la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : bomber sta Sampdoria, Caputo: 'Obiettivo 15 gol e il prossimo rigore ' Durante una lunga diretta Twitch con DAZN , il bomber della Sampdoria Francesco Ciccio Caputo ha parlato della sua carriera in generale, ma anche della stagione che sta vivendo con la maglia blucerchiata dopo aver iniziato l'anno col Sassuolo. ...

Lazio, Zaccagni osservato speciale: il ct Mancini a San Siro per l'ultima conferma Uno - due con Immobile e lancio con i tempi giusti per il bomber biancoceleste che ha scartato ... Il Comandante ci sta lavorando molto. Sa che l'ex Hellas può essere un protagonista del suo scacchiere ...

“Il bomber sta tornando”: Serie A, la notizia fa impazzire i fantallenatori SerieANews Cesena, devi ritrovare bomber Bortolussi La vittoria di rigore conquistata dal Modena col Cesena ha avuto l’effetto di sgranare la classifica lassu’ in vetta ma sopratutto di mettere a nudo una certa difficoltà che la squadra bianconera sta ...

I migliori bomber d’Europa Over 35: Refaelov comanda, Ronaldo terzo terzo Cristiano Ronaldo Come detto prima in testa alla classifica c’è il bomber israeliano dell’Anderlecht Lior Rafaelov, che con la sqadra belga è stato già in grado di segnare 16 gol nelle 31 ...

