Advertising

CorSport : #Fiorentina, #Italiano: 'Vincere a #Bergamo è straordinario' ?? - junews24com : Italiano: «Juve Sassuolo? Aspettiamo. Ora ci godiamo la vittoria» - - glooit : Fiorentina: Italiano, vinto grazie al coraggio leggi su Gloo - Alessandrolux : RT @CucchiRiccardo: Partita bellissima, innanzitutto. E #Fiorentina che la vince all'ultimo secondo ed in inferiorità numerica. Prestazione… - Fiorentinanews : #Tacchinardi: 'La partita? Un applauso all'#Atalanta, ma la #Fiorentina come chiedeva #Italiano ha mostrato un calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

BERGAMO - Il tecnico della, Vincenzo, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la gara con l' Atalanta : "Stavamo gestendo bene la gara nel primo tempo prima del pareggio. Poi hanno segnato alla prima ...All.: Gasperini(4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; ... All.:Ammoniti : De Roon, Igor, Martinez Quarta per gioco falloso, Pasalic per ...La Fiorentina si guadagna la semifinale di Coppa Italia con una prestazione di carattere a Bergamo, ma questo non vuol dire (ancora) Europa. La coppa nazionale qualifica, infatti, alla fase a gironi ...La Fiorentina risponde al brutto ko di campionato con la Lazio e conquista l'accesso alle semifinali di Coppa Italia imponendosi con il risultato finale di 2-3 in casa dell'Atalanta, in una partita ...