Lozano a Napoli per altri esami | recupero lampo senza operazione?

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Hirvingsarà oggi aper sottoporsi ad ulteriori controlli per la lussazione alla spalla rimediata nel match tra il suo Messico e il Panama. FOTO: Getty – Messicoinfortunio Tuttosport cerca di ipotizzare i tempi diche, però, dipendonodubbio da un eventuale intervento chirurgico. In tal caso, come già accaduto ad esempio a Dries Mertens, l’ala messicana rischierebbe oltre tre mesi di stop, ma se l’venisse scongiuratapotrebbe già essere in campo tra venti giorni.

Infortunio, c'è ottimismo nel: oggi il messicano in Italia per ulteriori controlli, si spera di non dover ricorrere all' operazione.Hirvingripeterà oggi tutti gli esami alla spalla destra dopo la lussazione rimediata nella ...altri esami a Città del Messico e i risultati sono stati condivisi con lo staff medico del. ...INFORTUNIO LOZANO – Oggi è atteso a Napoli Hirving Lozano per sostenere nuovi esami di controllo dopo la lussazione alla spalla rimediata in Nazionale nella gara contro il Panama. Subito dopo ...In casa Napoli tengono banco le condizioni fisiche dei vari Ounas, Lozano e Tuanzebe. Vediamo insieme a che punto del recupero sono i calciatori azzurri e il report dell'allenamento odierno della squa ...