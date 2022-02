Calenda | «Sarò il perno che porterà Draghi al governo nel 2023 Renzi? Non lo riconosco più»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il leader di Azione Carloha le idee chiare sul futuro della legislatura e sulle prossime elezioni. In un’intervista rilasciata alla Stampa dice infatti che il suo partito sarà non l’ago della bilancia per un nuovo centro (che gli fa “schifo”) ma ilchedi nuovoalcon una maggioranza Ursula (ovvero senza le ali estreme). «A me la parola centro fa schifo. Io voglio consolidare un grande movimento liberale, democratico, riformista, europeista e serio. Gli esperimenti centristi sono destinati a fallire. Io detesto il centrismo, non vuol dire niente, l’Italia non ne ha bisogno. Il centrismo serve a movimento politici senza forza o autorevolezza per cercare una scialuppa di salvataggio. Azione è un’offerta liberal-democratica terza rispetto a quella di centrodestra e ...