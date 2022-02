Highlights snowboard qualificazioni slopestyle Olimpiadi Pechino 2022 | Lauzi vola in finale VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights snowboard

Sportface.it

... Matteo Marsaglia, Dominik Paris) ore 04:47,: qualificazione 2 slopestyle donne ore 05:10,... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ... Gianluca Tomasello; Carola Saletta; Vitali Kutuzov; Giacomo Nicolodi- Riccardo Roversi; ...Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first-ever Winter Olympics gold medal with her final snowboard slopestyle run. The U.S. won their first medal at these Games with a silver for Julia ...(NBC) - Watch Saturday’s highlights from the Olympic Games in Beijing ... hit a big drifting backside 540 and closed with a cab 720 on her first run of snowboard slopestyle qualifying to advance to ...