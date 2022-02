Sanremo 2022, Elisa risponde alla polemica su Morandi e Jovanotti per cui è finita al terzo posto (Di sabato 5 febbraio 2022) Elisa chiarisce la polemica dopo la serata delle cover sull'esibizione di Morandi con Jovanotti. Di Roberto Pavanello, Paola Italiano Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022)chiarisce ladopo la serata delle cover sull'esibizione dicon. Di Roberto Pavanello, Paola Italiano

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - druigloverr : RT @Cinguetterai: Amadeus: 'Mio figlio José mi ha detto 'hai pensato alle presentatrici di Sanremo 2022? Non può non venire lei, al tuo Fes… - gallavichisback : RT @sb_struggle: personaggi del grishaverse as cantanti di sanremo 2022, a thread #Sanremo2022 -