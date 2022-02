La strage di Capaci: il riassunto del tragico evento raccontato da Roberto Saviano a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ospite della terza puntata del Festival di Sanremo 2022, Roberto Saviano propone un monologo sulla strage di Capaci, nome con il quale si indica l’attentato terroristico in cui fu ucciso il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta: di seguito un riassunto completo della vicenda. L’attentato La strage avvenne il 23 maggio 1992 alle ore 17:57 sull’Autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci, motivo per cui l’attentato è denominato così. La carica esplosiva, composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo, venne fatta deflagrare nel momento in cui l’auto del giudice Falcone, che rientrava a casa da Roma, si avvicinò al punto che gli attentatori avevano ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ospite della terza puntata del Festival dipropone un monologo sulladi, nome con il quale si indica l’attentato terroristico in cui fu ucciso il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta: di seguito uncompleto della vicenda. L’attentato Laavvenne il 23 maggio 1992 alle ore 17:57 sull’Autostrada A29 nei pressi dello svincolo di, motivo per cui l’attentato è denominato così. La carica esplosiva, composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo, venne fatta deflagrare nel momento in cui l’auto del giudice Falcone, che rientrava a casa da Roma, si avvicinò al punto che gli attentatori avevano ...

