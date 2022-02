Scuola | niente Dad per alunni vaccinati | alle materne di 5 giorni con 5 positivi in classe | le indicazioni della cabina di regia

Advertising

ingenuere : RT @icebergfinanza: MALEDETTI BASTARDI! Ancora con queste discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati anche con i bambini. Niente Dad… - danieledv79 : RT @Corriere: Scuola, le ipotesi: niente Dad per i bambini vaccinati, materne ferme dal quinto contagio - Corriere : Scuola, le ipotesi: niente Dad per i bambini vaccinati, materne ferme dal quinto contagio - ilveroflavio : RT @__letiii: se mi vedi a scuola fai finta di niente perché sono una persona diversa dal sabato. - giamaga : RT @icebergfinanza: MALEDETTI BASTARDI! Ancora con queste discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati anche con i bambini. Niente Dad… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola niente

Per laprimaria - da 6 anni a 12 - scatta quella che in cabina di regia è stata definita come 'divaricazione' con la distinzione tra vaccinati e non. Dal quinto caso in su, infatti, gli ...Se adesso diciamo a queste persone che facciamo finta di, non mi sembra un bel messaggio. ...i nostri poveri figli è 2 anni che soffrono e mi sembra importante per loro poter andare ain ...Scuola. E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia del governo sulle nuove misure anti-Covid. I bambini da 0 a 6 anni, secondo gli orientamenti della cabina, andranno in Dad ...“niente lavori e la Regione incassa milioni da tasse” 16:05Pfizer chiede l’autorizzazione per il vaccino under 5: in primavera in Italia 16:00Ragusa: irregolari e senza fissa dimora, il piano ...