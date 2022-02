Giusy Ferreri, ecco il testo della canzone “Miele” a Sanremo 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano“Miele”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita e scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore». ecco il testo della canzone di Giusy Ferreri Miele, con cui è in gara in questa nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è in gara al 72° Festival dicon il brano“”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita e scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra del Festival dipersarà il Maestro Enrico Melozzi.commenta così il proprio brano “”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore».ildi, con cui è in gara in questa nuova ...

