Sequestrati beni per 1,5 milioni a famiglie Rom Operazione della Dia e dei Carabinieri di Cassino (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'Aquila - Dodici immobili (6 terreni e 6 fabbricati) per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, appartenenti a famiglie Rom e situati tra l'Abruzzo e il basso Lazio, sono stati Sequestrati dalla Direzione Investigazione Antimafia e dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino. Tali famiglie, spiegano gli inquirenti, sono note "per la loro appartenenza ad un sodalizio criminale". Si tratta di un "importante risultato", osservano ancora in una nota, frutto di "una proficua sinergia investigativa" tra i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che ha portato a individuare il coinvolgimento di "un contesto associativo dedito allo spaccio di stupefacenti, all'usura, alle estorsioni e all'intestazione fittizia di ...

