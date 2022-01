Persona o essere umano? In italiano si dice uomo. Donne comprese. 'Le parole esistono, usiamole' (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Le parole esistono, vanno utilizzate'. Se di discriminazione si parla sempre di più, purtroppo o per fortuna, bisogna anche chiedersi quanto di questo fenomeno sia influenzato dalla cultura di ogni ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Le, vanno utilizzate'. Se di discriminazione si parla sempre di più, purtroppo o per fortuna, bisogna anche chiedersi quanto di questo fenomeno sia influenzato dalla cultura di ogni ...

Advertising

angelomangiante : La foto più bella, da vedere 1000 volte, come un quadro. Grazie Rafa, per essere anche l'idolo di mio figlio Paol… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: una persona tra i 60 e i 79 anni c… - IlContiAndrea : #OrnellaVanoni 'Mi interessa #Elisa. #AchilleLauro insieme a Loredana #Bertè potrebbero essere divertenti. Mi incur… - FioreFio4 : RT @MinistroEconom1: Mattarella è persona coerente, aveva detto che non voleva essere Presidente della Repubblica Italiana e così sarà. - AlbertodaSomma : RT @OrtigiaP: Ogni nostra norma in materia di test clinici è subordinata al Regolamento UE 536/2014 per cui nessuna persona può essere sog… -