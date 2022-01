Afghanistan: talebani hanno ucciso oltre 100 affiliati dell’ex governo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo un rapporto della Nazioni Unite, i talebani in Afghanistan hanno ucciso oltre 100 individui affiliarti all’ex governo e alle forze internazionali alleate. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha affermato che l’organizzazione ha ottenuto “accuse credibili” dei crimini commessi dai talebani. Afghanistan: i talebani hanno ucciso affiliati dell’ex governo? Un rapporto della Nazioni Unite Leggi su periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo un rapporto della Nazioni Unite, iin100 individui affiliarti all’exe alle forze internazionali alleate. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha affermato che l’organizzazione ha ottenuto “accuse credibili” dei crimini commessi dai: i? Un rapporto della Nazioni Unite

