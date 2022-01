Juventus, anche Morata in Premier? C’è stata una telefonata (Di domenica 30 gennaio 2022) Il mercato invernale in uscita dei bianconeri potrebbe non fermarsi a Bentancur e Kulusevski. Infatti un’altra cessione illustre potrebbe concretizzarsi: quella di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha avuto diverse richieste in questa sessione, su tutte quella del Barcellona di Xavi.Adesso sembra esserci una nuova pretendente, l’Arsenal di Arteta. Sfumato Vlahovic (primo obiettivo della campagna acquisti), i Gunners sono alla ricerca di un attaccante ideale per il gioco dell’ex secondo di Guardiola e il profilo del numero nove bianconero sarebbe quello ideale. Arteta Morata ArsenalVedendosi allontanare anche Aubameyang (direzione Barcellona), come riporta il quotidiano AS, Miguel Molina, assistente di Arteta, ha parlato personalmente con Morata. Gli ha ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il mercato invernale in uscita dei bianconeri potrebbe non fermarsi a Bentancur e Kulusevski. Infatti un’altra cessione illustre potrebbe concretizzarsi: quella di Alvaro. Lo spagnolo ha avuto diverse richieste in questa sessione, su tutte quella del Barcellona di Xavi.Adesso sembra esserci una nuova pretendente, l’Arsenal di Arteta. Sfumato Vlahovic (primo obiettivo della campagna acquisti), i Gunners sono alla ricerca di un attaccante ideale per il gioco dell’ex secondo di Guardiola e il profilo del numero nove bianconero sarebbe quello ideale. ArtetaArsenalVedendosi allontanareAubameyang (direzione Barcellona), come riporta il quotidiano AS, Miguel Molina, assistente di Arteta, ha parlato personalmente con. Gli ha ...

romeoagresti : #Juventus sempre più forte su #Zakaria, contatti anche nelle ultime ore con l’entourage del giocatore ??????@GoalItalia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, IN CHIUSURA ZAKARIA DAL BORUSSIA M. OPERAZIONE DA 3.5 MILIONI + 3.5 DI BONUS Prosegue a… - GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - riccardo_n10 : #Juventus | Stasera #Kulusevski sarà a Londra, documenti già firmati. #Bentancur firma stasera e diventerà un nuovo… - simogattok : @_RP10_ @SandroSca Ci sono casi e casi ovviamente. La Juve versa al procuratore di Ramsey (ed anche a quello di Szc… -