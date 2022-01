Covid, le ultime news. Calano i ricoveri (-19), lieve aumento delle terapie intensive (+5) (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 104.065, con 235 morti. Il tasso di positività scende al 12,7%. Preoccupano i casi in età scolare. Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri: prevista la proroga delle mascherine all'aperto. Dall'1 febbraio cambiano le regole anche per Green pass e non vaccinati. In arrivo, intanto, la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer Leggi su tg24.sky (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 104.065, con 235 morti. Il tasso di positività scende al 12,7%. Preoccupano i casi in età scolare. Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri: prevista la prorogamascherine all'aperto. Dall'1 febbraio cambiano le regole anche per Green pass e non vaccinati. In arrivo, intanto, la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-di Pfizer

