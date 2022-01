Ascolti TV 27 gennaio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 27 gennaio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Doc Nelle tue mani (Rai 1), Quando le mani si sfiorano (Rai 2), Il disertore (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con L’agenzia dei bugiardi (Canale 5), Harry Potter e il Calice di Fuoco (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 27 gennaio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 27? Sui canali Rai,, sono andati in onda Doc Nelle tue mani (Rai 1), Quando le mani si sfiorano (Rai 2), Il disertore (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con L’agenzia dei bugiardi (Canale 5), Harry Potter e il Calice di Fuoco (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di27, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. ...

Advertising

SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 26 gennaio 2022: Lezioni di persiano, Chi l’ha visto?, Viaggio nella Grande Bellezza - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 27 gennaio 2022: Doc nelle tue mani 2, L'agenzia dei bugiardi, Harry Potter, dati Auditel e share - emabrue : Ascolti tv 26 gennaio 2022 analisi: “Lezioni di persiano” per Bocci. Le tematiche Mediaset battono Canale5. Sciarel… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, Lezioni di Persiano 15.8%, Viaggio nella Grande Bellezza 11.4% - infoitcultura : Love is in the air 2 ASCOLTI 26 gennaio 2022: le belle puntate vengono premiate -