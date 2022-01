Nathaly Caldonazzo una furia contro Giucas Casella “Se dici …”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuiamo a parlare del Grande fratello vip 6, ovvero il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sembra proprio che in questi giorni sia accaduto praticamente di tutto in puntata. Sotto i riflettori per diverse settimane ci sono stati Alex Belli e Soleil Sorge e adesso anche Delia Duran, la moglie dell’attore che è entrata in casa da pochi giorni. Ad ogni modo, parecchie dinamiche sembra che le stia creando anche un’altra gieffina entrata da poco. Stiamo parlando di, la quale sembra che abbia confessato in queste ore di sentirsi delusa da. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la? Grande fratello vip 6,delusa daEbbene, nelle scorse ore ...

saggioilmatto : @LorySmile_TV Luana dalla Sicilia.. ne ha avuti 3 di aerei..un altro era lory...mi sto perdendo tra le donne di Nat… - Yranidro : RT @bisceglia_paolo: Se molti fegati vuoi spappolare, Nathaly Caldonazzo devi votare. #GFvip - paartynaauseous : sì però non hai né detto “fessa pesante” né hai detto cosa pensi di nathaly caldonazzo ma insomma - abbusoo : miriana trevisan e nathaly caldonazzo protagoniste del nuovo ft di emma marrone e alessandra amoroso - giorgiap85 : RT @marblackbluety: Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo da quando è entrata Delia Duran -

Per comprendere le parole dell'ex concorrente occorre però sapere che proprio stamattina Miriana Trevisan ha ammesso condi aver sognato Biagio. L'ex coinquilino ha poi aggiunto ...Grande Fratello Vip,contro Barù: "Per me è gay, perché odia le donne" L'atteggiamento sornione e sopra le righe del nobile enologo è piaciuto subito al pubblico e anche ai suoi ...Continuiamo a parlare del Grande fratello vip 6, ovvero il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sembra proprio che in questi giorni sia accaduto praticamente di tutto in puntata. Sotto i ...Lontano dagli occhi, ma vicino col cuore. Nonostante siano ormai trascorse diverse settimane dalla sua uscita dal Gf Vip, Biagio D'Anelli non dimentica la sua Miriana Trevisan a cui fa ...