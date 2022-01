Muore in casa a 23 anni. Sofia si stava preparando per andare a lavoro: lascia una figlia di 2 anni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera comunità. Sofia Costantino è stata trovata senza vita a soli 23 anni all’interno della sua abitazione. Una scoperta che ha lasciato sgomenti davvero tutti. La bruttissima notizia si è verificata nella giornata di giovedì 27 gennaio. La ragazza era già mamma di una bambina di appena due anni, che ha adesso già perso il genitore. Stando a quanto riferito, sembra che a causare il suo decesso sia un malore improvviso che se l’è portata via per sempre. Sofia Costantino ha lasciato nel dolore più profondo tutta la sua famiglia e il comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Era molto conosciuta nel paese siciliano perché lavorava come banconista nel bar ‘Gran Caffè Opera’. Dopo aver saputo della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un vero e proprio dramma ha sconvolto un’intera comunità.Costantino è stata trovata senza vita a soli 23all’interno della sua abitazione. Una scoperta che hato sgomenti davvero tutti. La bruttissima notizia si è verificata nella giornata di giovedì 27 gennaio. La ragazza era già mamma di una bambina di appena due, che ha adesso già perso il genitore. Stando a quanto riferito, sembra che a causare il suo decesso sia un malore improvviso che se l’è portata via per sempre.Costantino hato nel dolore più profondo tutta la sua famiglia e il comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Era molto conosciuta nel paese siciliano perché lavorava come banconista nel bar ‘Gran Caffè Opera’. Dopo aver saputo della sua ...

Advertising

ilriformista : 'Lei è in panico. Non muore suo marito. Stia tranquilla a casa, gli dia delle spremute, delle vitamine, polivitamin… - DessiSelvaggia : @AnnalisaNocera1 @a_meluzzi Stiamo qui a discettare sulla Shoah, a una giornata alla memoria, a leggere i soliti c… - CaputoDavide185 : RT @laltrodiego: Positiva non vaxata, all'8° mese di gravidanza. •27 dicembre -Va al Gemelli: negato ricovero -Va all’Umberto I: negato ri… - DantesSteluta : @SilvestriMd @valy_s Ma come che acasa si consiglia un antinfiammatorio, di tipo OK o Ibuprofene e in ospedale la g… - anam_shivaja : RT @laltrodiego: Positiva non vaxata, all'8° mese di gravidanza. •27 dicembre -Va al Gemelli: negato ricovero -Va all’Umberto I: negato ri… -