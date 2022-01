Sci Alpino, Goggia: “Se questo è il piano che Dio ha per me, non posso fare altro che accettarlo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia intera è ancora con il fiato sospeso per le sorti di Sofia Goggia, vittima di una brutta caduta durante il Super G di Cortina. La sciatrice azzurra, nonostante la distorsione del ginocchio, proverà ad ogni costo ad essere presente ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, in partenza il prossimo venerdì 4 febbraio. Goggia non si scoraggia e, attraverso Instagram, ha lanciato un chiaro messaggio: “Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. Grazie a tutti”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Goggia (@iamsofiaGoggia) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia intera è ancora con il fiato sospeso per le sorti di Sofia, vittima di una brutta caduta durante il Super G di Cortina. La sciatrice azzurra, nonostante la distorsione del ginocchio, proverà ad ogni costo ad essere presente ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, in partenza il prossimo venerdì 4 febbraio.non si scoraggia e, attraverso Instagram, ha lanciato un chiaro messaggio: “Seè ilche Dio ha per me,nonche spalancare le braccia, accoglierlo e. Grazie a tutti”. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Sofia(@iamsofia) SportFace.

