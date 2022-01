Quirinale, elezione rapida come per Cossiga e Ciampi o ‘infinita’ alla Leone e Saragat? Dal primo al 23esimo scrutinio: tutti i precedenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) come si arriverà al successore di Sergio Mattarella? A poche ore dal primo scrutinio, infatti, non manca solo il nome del tredicesimo presidente della Repubblica. Il grosso delle incognite, infatti, è legato al percorso che porterà all’elezione. In passato, infatti, solo in due casi si è avuto un capo dello Stato alla prima votazione. Molto più diffusa l’elezione al quarto scrutinio, cioè da quando il quorum si abbassa: dai due terzi dei voti, alla maggioranza assoluta. E’ successo quattro volte con Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, la prima elezione di Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Ma per eleggere un presidente è successo anche che ci volessero molte più votazioni: il record negativo è ventitré. Quello positivo, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)si arriverà al successore di Sergio Mattarella? A poche ore dal, infatti, non manca solo il nome del tredicesimo presidente della Repubblica. Il grosso delle incognite, infatti, è legato al percorso che porterà all’. In passato, infatti, solo in due casi si è avuto un capo dello Statoprima votazione. Molto più diffusa l’al quarto, cioè da quando il quorum si abbassa: dai due terzi dei voti,maggioranza assoluta. E’ successo quattro volte con Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, la primadi Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Ma per eleggere un presidente è successo anche che ci volessero molte più votazioni: il record negativo è ventitré. Quello positivo, invece, ...

Advertising

fattoquotidiano : IL GIORNALONI VOLTAGABBANA Tutti i dilemmi intorno all’elezione di Mario Draghi al Quirinale si riconducono, in fon… - fattoquotidiano : I GRANDI ESCLUSI Nell'elezione del presidente della Repubblica non sempre tornano i conti. Capita che figure che su… - a_padellaro : Visto che Berlusconi batte in ritirata, adesso i suoi sodali dicono che potrebbe essere lui il kingmaker di Mario D… - aalvarore : RT @PN703: #PE_segnala Inizia oggi la procedura di elezione del Presidente della Repubblica italiana. “Uno scrutinio al giorno per deputa… - statodelsud : Elezione del Presidente della Repubblica, oggi prima votazione per il Quirinale. DIRETTA -