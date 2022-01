GF Vip, Alessandro Basciano rischia l’espulsione? Il motivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavolta Alessandro Basciano l’ha fatta grossa. Durante una litigata avuta nella Casa del GF Vip con la fidanzata Sophie Codegoni, infatti, l’imprenditore ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island non solo ha insultato la ragazza, ma si è anche tolto più volte il microfono affinché da casa non si sentisse quello che diceva. “Che ca**o vuoi, sfigata? Vai fuori dai coglion*” sono state alcune delle sue parole. Quelle che si sono sentite, visto che Basciano ha fatto molte altre dichiarazioni a microfono staccato, facendosi richiamare più volte dalla regia. Che alla fine ha perso la pazienza. “Alessandro, devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?” hanno sbottato gli autori. In puntata verranno preso dei provvedimenti in merito, visto che successivamente il ragazzo ha rifatto il gesto di togliere e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stavoltal’ha fatta grossa. Durante una litigata avuta nella Casa del GF Vip con la fidanzata Sophie Codegoni, infatti, l’imprenditore ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island non solo ha insultato la ragazza, ma si è anche tolto più volte il microfono affinché da casa non si sentisse quello che diceva. “Che ca**o vuoi, sfigata? Vai fuori dai coglion*” sono state alcune delle sue parole. Quelle che si sono sentite, visto cheha fatto molte altre dichiarazioni a microfono staccato, facendosi richiamare più volte dalla regia. Che alla fine ha perso la pazienza. “, devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?” hanno sbottato gli autori. In puntata verranno preso dei provvedimenti in merito, visto che successivamente il ragazzo ha rifatto il gesto di togliere e ...

