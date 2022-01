Ero in guerra ma non lo sapevo, i realizzatori raccontano un film che “merita la dimensione del cinema” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La presentazione del film di Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo, tratto dalla storia vera di Pierluigi Torregiani, nella conferenza stampa con regista, attori e produttori. Si è svolta in sede virtuale la conferenza stampa di presentazione di Ero in guerra ma non lo sapevo, il nuovo film diretto da Fabio Resinaro, prodotto da Luca Barbareschi. Un film tratto da una storia vera, che racconta gli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, interpretato da Francesco Montanari, gioielliere ingiustamente accusato dalla stampa di essere un giustiziere, dopo un tentativo di rapina, che si ritroverà a diventare bersaglio dei terroristi del Pac, durante gli anni di piombo milanesi del 1979. Alla presentazione del film, oltre al regista e il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) La presentazione deldi Fabio Resinaro Ero inma non lo, tratto dalla storia vera di Pierluigi Torregiani, nella conferenza stampa con regista, attori e produttori. Si è svolta in sede virtuale la conferenza stampa di presentazione di Ero inma non lo, il nuovodiretto da Fabio Resinaro, prodotto da Luca Barbareschi. Untratto da una storia vera, che racconta gli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, interpretato da Francesco Montanari, gioielliere ingiustamente accusato dalla stampa di essere un giustiziere, dopo un tentativo di rapina, che si ritroverà a diventare bersaglio dei terroristi del Pac, durante gli anni di piombo milanesi del 1979. Alla presentazione del, oltre al regista e il ...

