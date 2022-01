VIDEO Sofia Goggia, brutta caduta nel superG di Cortina: si teme per il ginocchio (Di domenica 23 gennaio 2022) Domenica nefasta per Sofia Goggia, incappata in una bruttissima caduta in occasione del superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra, scesa col pettorale numero 13, era in linea con i tempi di Elena Curtoni dopo tre intermedi e puntava al primo posto, ma ha commesso un errorre e ha dovuto frenare. Una prima avvisaglia di quello che sarebbe successo tre porte dopo: Sofia Goggia divarica malamente le gambe, si capovolge in aria e finisce nella neve, facendo temere per le condizioni delle sue ginocchia e dei suo legamenti. La Campionessa Olimpica di discesa libera si è rialzata sulle sue gambe dopo poco e poi ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Sci alpino, Sofia ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Domenica nefasta per, incappata in una bruttissimain occasione deldid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra, scesa col pettorale numero 13, era in linea con i tempi di Elena Curtoni dopo tre intermedi e puntava al primo posto, ma ha commesso un errorre e ha dovuto frenare. Una prima avvisaglia di quello che sarebbe successo tre porte dopo:divarica malamente le gambe, si capovolge in aria e finisce nella neve, facendore per le condizioni delle sue ginocchia e dei suo legamenti. La Campionessa Olimpica di discesa libera si è rialzata sulle sue gambe dopo poco e poi ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Sci alpino,...

