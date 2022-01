Torino | tutto fatto per Pellegri | si attende la fumata bianca

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilhaper l’arrivo di: il classe 2001 ritrova Juric e il papà Ilsembra aver ormai chiuso per. Il classe 2001 deve risolvere il prestito con il Milan e accordarsi con il Monaco per il trasferimento in Piemonte. Inizio settimana decisivo per le sorti del giovane centravanti, che in granata ritroverebbe Juric e il papà, team manager del. Una nuova sfida dopo lo scarso utilizzo in rossonero e gli infortuni che lo hanno costretto fuori per diverso tempo. La trattativa si chiuderà per un prestito con diritto di riscatto. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilha fatto per l'arrivo di Pellegri: il classe 2001 ritrova Juric e il papà Ilsembra aver ormai chiuso per Pellegri. Il classe 2001 deve risolvere il prestito con il Milan e accordarsi con il Monaco per il trasferimento in Piemonte. Inizio settimana decisivo per le sorti del giovane centravanti, che in granata ritroverebbe Juric e il papà, team manager del. Una nuova sfida dopo lo scarso utilizzo in rossonero e gli infortuni che lo hanno costretto fuori per diverso tempo. La trattativa si chiuderà per un prestito con diritto di riscatto. A riferirlo il Corriere dello Sport.