Sofia Goggia regina di Cortina | Mi è esploso il cuore

ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - Coninews : ?? SOFI-JET COLPISCE ANCORA ?? Con una prova al cardiopalma Sofia #Goggia si aggiudica la discesa di Cortina d'Ampez… - Uba_Alb16 : RT @Eurosport_IT: STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Coppa del… - fasbej : ?? Sofia #Goggia ???? è ancora la più veloce di tutte nella discesa di #Cortina Per l’Azzurra ?? è il sesto trionfo st… -

Cortina d'Ampezzo, 22 gennaio 2022 -imbattibile in discesa, a parte quando cade come successo ad Altenmarkt . Ancora un trionfo per la bergamasca in Coppa del mondo, stavolta ancora più dolce perché arrivato in Italia sulla ...E una splendidaquella che commenta la vittoria nella discesa di Cortina, sesta stagionale a coronamento di una annata fantastica. "Penso che l'Olympia delle Tofane sia bellissima da cima a fondo ma ...L'azzurra vince a modo suo la discesa accorciata di Cortina, tanto cuore e la solita energia spericolata: Goggia regina ...Sofia Goggia ha commentato felice il trionfo a Cortina d'Ampezzo. E' una Sofia Goggia particolarmente soddisfatta quella che si è presentata ai microfoni della Rai dopo la vittoria in discesa a Cortin ...