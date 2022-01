(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato trovato senza vita neldei, a Ciorlano, il 37enne di Castelpagano, Lucio Grasso, scomparso mentre era a pesca in compagnia di alcuni amici. Le ricerche partite giovedì scorso, quando il giovanenon aveva fatto ritorno a riva, hanno trovato riscontro quando il nucleo dei soccorritori è riuscito a rinvenire il suodopo che ormai tutti avevano perso le speranze di ritrovarlo ancora in vita. Le ultime probabilità erano definitivamente svanite quando ieri erano state rinvenute una scarpa e la giacca che indossava al momento della fatale battuta di pesca. Ilè stato scandagliato e poco fa è stato individuato il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

AAndreafusco1 : RT @cronachecampane: Ritrovato il corpo senza vita di Lucio Grasso: il pescatore è annegato nel lago dei Cigni, #lagodeicigni #luciograsso… - cronachecampane : Ritrovato il corpo senza vita di Lucio Grasso: il pescatore è annegato nel lago dei Cigni, #lagodeicigni… - mirianagrassi1 : RT @asmistaken: Mi affascinano i tuoi angoli silenziosi,i tuoi giorni deserti,i margini dei tuoi sogni. Ma dimmi,da quanto tempo non mostri… - anteprima24 : ** Lago dei Cigni, ritrovato il corpo del pescatore sannita ** - lulicsh : Sono disperata perché avevo trovato dei pantaloni fantastici bellissimi stupendi della forma perfetta che mi sta me… -

Ultime Notizie dalla rete : Lago dei

18:23:34 Dopo quasi tre giorni di ricerche è stato trovato in fondo alCigni a Ciorlano il corpo del pescatore scomparso giovedì mattina in occasione di una battuta di pesca. Il corpo del 37enne del beneventano, è originario di Castelpagano, è stato trovato in ...... Matteo Marnati, si è confrontato con i sindacicomuni rivieraschi della sponda piemontese delMaggiore sulla questione della sperimentazione della regolazione estivalivelli del...È stato ritrovato il corpo senza vita di Lucio Grasso, 38enne pescatore di Castelpagano in provincia di Benevento, disperso da giovedì 20 gennaio nelle acque del Lago dei Cigni in località Torcino a C ...VENAFRO - È stato ritrovato nelle acque del Lago dei Cigni ai confini con il comune di Venafro il corpo del pescatore scomparso da due gorni.