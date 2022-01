Gf Vip 6, trentaseiesima puntata: eliminati Giacomo Urtis e Valeria Marini, Alex Belli (di nuovo) in Casa per un faccia a faccia con Delia Duran e Soleil Sorge. In nomination… (Di sabato 22 gennaio 2022) È appena terminata una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il trentaseiesimo appuntamento del reality di Canale 5 si è aperto come di consueto con i saluti del padrone di Casa, Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Immediatamente si è entrati nel vivo del game. A fare ritorno nella Casa di Cinecittà, Alex Belli. L’attore di Cento Vetrine ha trascorso circa tre mesi nel reality. Lì, ha conosciuto Soleil Sorge con il quale ha instaurato un’amicizia speciale. Ad oggi, quest’ultima e la moglie di Belli, Delia, sono costrette a convivere con scarsi risultati sotto lo stesso tetto. La Duran ha lasciato suo marito, che si è detto nel frattempo pronto ad ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) È appena terminata una nuovadella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il trentaseiesimo appuntamento del reality di Canale 5 si è aperto come di consueto con i saluti del padrone di, Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Immediatamente si è entrati nel vivo del game. A fare ritorno nelladi Cinecittà,. L’attore di Cento Vetrine ha trascorso circa tre mesi nel reality. Lì, ha conosciutocon il quale ha instaurato un’amicizia speciale. Ad oggi, quest’ultima e la moglie di, sono costrette a convivere con scarsi risultati sotto lo stesso tetto. Laha lasciato suo marito, che si è detto nel frattempo pronto ad ...

Advertising

fabiofabbretti : #GFVIP, trentaseiesima puntata – Alex «supercazzola» con Delia e Soleil, eliminati Valeria e Giacomo, in 3 al telev… - IsaeChia : #GfVip 6, trentaseiesima puntata: eliminati Giacomo Urtis e Valeria Marini, Alex Belli (di nuovo) in Casa per un fa… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, trentaseiesima puntata: commenti a caldo | Isa e Chia #fratello #trentaseiesima #puntata… - fabiofabbretti : #GFVIP: la 36esima puntata in diretta minuto per minuto su - CIAfra73 : Live 21 gennaio 2022 · #GFVip, trentaseiesima puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, i... -