Dpcm, il governo chiarisce: senza green pass si può acquistare qualsiasi tipo di merce al supermercato (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Dpcm firmato questa mattina dal premier Mario Draghi elenca una serie di «servizi e attività che si svolgono al chiuso» fondamentali per garantire le «esigenze essenziali e primarie della persona»... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilfirmato questa mattina dal premier Mario Draghi elenca una serie di «servizi e attività che si svolgono al chiuso» fondamentali per garantire le «esigenze essenziali e primarie della persona»...

Advertising

NicolaPorro : ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax… - borghi_claudio : @CT_ildissidente Ma che vuole da me? Un dpcm non lo vota il parlamento e nemmeno il governo. Il parlamento vota i d… - fanpage : Nei supermercati si potrà comprare qualsiasi prodotto, anche se non essenziale, senza certificazione verde. Il gove… - giantico : RT @NicolaPorro: ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax #greenpass htt… - StefaniaOliva8 : RT @flayawa: Voi che accettate che sia il GOVERNO a stabilire se potete comprarvi i cioccolatini o il whisky, che cazzo di tara mentale ave… -