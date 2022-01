(Di giovedì 20 gennaio 2022) In rete è apparso un elenco con i titoli giocabili e verificati su, tra questi ci3,Ad ottobre, Valve ha confermato di aver avviato il processo per esaminare l’intera libreria didisponibile sue preparare i vari titoli per. Ciò vedrebbe iricevere uno dei tre tag: Verified, che indica icompletamenteper la; Playable, che è riferito a quelli che verranno eseguiti sul dispositivo ma potrebbero non essere completamente; e Unsupported, che...

Advertising

tuttoteKit : Steam Deck: Death Stranding, Dark Souls 3, Sekiro e altri giochi sono stati ottimizzati per la console… - infoitscienza : Steam Deck, la lista dei primi giochi verificati (tra soulslike e Final Fantasy) - infoitscienza : Steam Deck: svelati i primi giochi compatibili e incompatibili! - infoitscienza : God of War gira su Steam Deck: Shuhei Yoshida di Sony ci sta già giocando - infoitscienza : Steam Deck, la lista dei primi giochi verificati (tra soulslike e Final Fantasy) -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Shuhei Yoshida di PlayStation ha condiviso una foto di God of War in esecuzione su. Il PC portatile di Valve raggiungerà i primi acquirenti a febbraio, ma diverse aziende e studi in tutto il mondo hanno già ricevuto unità per iniziare a ottimizzare i loro giochi per un'..., il nuovo sistema portatile di Valve , sarà disponibile per gli utenti a partire dal prossimo febbraio. Sebbene nelle ultime settimane abbiamo ricevuto informazioni più interessanti su ...First batch of Steam Deck games compatibility was pushed. La lista di SteamDB, però, non si ferma qua, e ci svela che tra le esperienze Steam Deck ci saranno anche 5 giochi incompatibili che non potra ...La lista è stata condivisa da SteamDB, che ha confermato che un totale di 38 giochi Steam sono ora ufficialmente considerabili anche “Steam Deck Verified“. Infine, riassumiamo i dettagli su Steam Deck ...