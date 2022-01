Bozza Dpcm: niente green pass per i negozi di alimentari, farmaci, animali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Slitta a venerdì la firma del provvedimento che impone almeno il tampone per entrare negli esercizi commerciali Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Slitta a venerdì la firma del provvedimento che impone almeno il tampone per entrare negli esercizi commerciali

Advertising

GiovaQuez : In bozza Dpcm si spiega che anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il GP verranno effettuati… - ivic00633480 : RT @autocostruttore: Bozza nuovo Dpcm: no green pass per alimentari, farmacie e negozi per animali. Venerdì la firma - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Bozza nuovo Dpcm: no green pass per alimentari, farmacie e negozi per animali. Venerdì la firma - doctorhoover : RT @Corriere: Bozza nuovo Dpcm: no green pass per alimentari, farmacie e negozi per animali. Venerdì la firma - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: In bozza Dpcm si spiega che anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il GP verranno effettuati dei contr… -