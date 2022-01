San Donato, Falbo, Di Gangi, Di Pasquale: «Avviare subito una procedura di affidamento diretto, far recuperare le quote versate» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I Consiglieri comunali di “Insieme per San Donato” e “San Donato ci piace” depositano una Mozione urgente per riaprire immediatamente il centro natatorio di via Parri, chiuso per Fallimento dal Tribunale Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I Consiglieri comunali di “Insieme per San” e “Sanci piace” depositano una Mozione urgente per riaprire immediatamente il centro natatorio di via Parri, chiuso per Fallimento dal Tribunale

