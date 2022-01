Pier Silvio Berlusconi ci prova dove il padre ha fallito: in Francia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mediaset batte un colpo sul mercato francese Il Sole 24 Ore, pagina 24, di Andrea Biondi. Mesi decisivi per l’avvio del progetto “paneuropeo” di MfE: la MediaforEurope attraverso cui Mediaset vuole raggiungere una dimensione internazionale. A quanto riportato dall’agenzia Radiocor, il gruppo starebbe ragionando sul dossier dei canali televisivi francesi in chiaro e in digitale terrestre messi in vendita da Th e M6 nell’ambito dell’aggregazione, decisa da Bouygues e dal colosso tedesco Rtl Group, tra i due gruppi media transalpini. Le offerte preliminari sarebbero attese per il 28 gennaio e riguardano tre canali: l’emittente di programmi per bambini Gulli (la più ambita) e il generalista 6ter del gruppo M6, acquisiti tre anni fa da Lagardere, e il canale Tfx del gruppo Th. Operazioni, queste, necessarie per l’ok dell’Antitrust visto che, con gli asset attuali, i due gruppi ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mediaset batte un colpo sul mercato francese Il Sole 24 Ore, pagina 24, di Andrea Biondi. Mesi decisivi per l’avvio del progetto “paneuropeo” di MfE: la MediaforEurope attraverso cui Mediaset vuole raggiungere una dimensione internazionale. A quanto riportato dall’agenzia Radiocor, il gruppo starebbe ragionando sul dossier dei canali televisivi francesi in chiaro e in digitale terrestre messi in vendita da Th e M6 nell’ambito dell’aggregazione, decisa da Bouygues e dal colosso tedesco Rtl Group, tra i due gruppi media transalpini. Le offerte preliminari sarebbero attese per il 28 gennaio e riguardano tre canali: l’emittente di programmi per bambini Gulli (la più ambita) e il generalista 6ter del gruppo M6, acquisiti tre anni fa da Lagardere, e il canale Tfx del gruppo Th. Operazioni, queste, necessarie per l’ok dell’Antitrust visto che, con gli asset attuali, i due gruppi ...

