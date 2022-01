Edilizia | Acer | “A Napoli ristruttureremo la prima metà del Rione San Francesco”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La ristrutturazione delSannella zona di Capodichino, a, per 42 milioni e 670.000 euro. E’ questo il progetto più ampio presentato dall’Campania ae approvato per i fondi previsti dal Pnrr. “Il quartiere di residenza sociale è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale e si trova ora in condizione di degrado generale, con abusi da assegnatari e una situazione molto complicata“: a spiegarlo all’ANSA è Vincenzo Paolo, dirigente dell’area tecnica dell’, la società regionale che gestisce il patrimonio immobiliare per la residenza sociale. “Siamo nella fase preliminare – spiega – per procedere alla progettazione finale su due linee, partendo dal recupero dei fabbricati...