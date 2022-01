Rugby, Sei Nazioni 2022: scelti i convocati della Francia per la prima parte del torneo (Di martedì 18 gennaio 2022) Si avvicina il momento del via del Sei Nazioni di Rugby 2022 e le varie squadre stanno stilando le liste dei convocati per l’appuntamento principale di questo inizio di stagione. La Francia sarà la prima rivale dell’Italia (domenica 6 febbraio sfida allo Stade de France di Parigi) e oggi ha diramato la propria squadra per i primi incontri da affrontare. 42 i giocatori in lista: 23 avanti e 19 trequarti per coach Galthiè. Una rosa ricca di giocatori di classe, pronti a far saltare il banco. convocati Francia SEI Nazioni Rugby 2022 Avanti ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais) ATONIO Uini (Stade Rochelais) BAILLE Cyril (Stade Toulousain) BAMBA Demba (LOU Rugby) BARLOT Gaëtan (Castres ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Si avvicina il momento del via del Seidie le varie squadre stanno stilando le liste deiper l’appuntamento principale di questo inizio di stagione. Lasarà larivale dell’Italia (domenica 6 febbraio sfida allo Stade de France di Parigi) e oggi ha diramato la propria squadra per i primi incontri da affrontare. 42 i giocatori in lista: 23 avanti e 19 trequarti per coach Galthiè. Una rosa ricca di giocatori di classe, pronti a far saltare il banco.SEIAvanti ALLDRITT Grégory (Stade Rochelais) ATONIO Uini (Stade Rochelais) BAILLE Cyril (Stade Toulousain) BAMBA Demba (LOU) BARLOT Gaëtan (Castres ...

Advertising

MarioCossandi : RT @rtl1025: ???? Tutti gli #atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in #Francia per una competizione - come avverrà fra b… - Destradipopolo : IN FRANCIA #ObbligoVaccinale PER ATLETI STRANIERI, NIENTE ROLAND GARROS PER #DJOKOVIC RIGUARDA ALTRI GRANDI EVENTI… - andreastoolbox : Rugby, Italia al Sei Nazioni 2022: i convocati del CT Crowley | Sky Sport - sportli26181512 : Rugby, Sei Nazioni: gli Azzurri convocati per l'esordio: 33 i giocatori convocati dal ct dell'Italia per il raduno… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Francia vara l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti: Tutti gli atleti sportivi, professio… -