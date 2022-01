Si sente male davanti ai genitori, Mirko muore a 20 anni: lutto cittadino a Palosco (Di lunedì 17 gennaio 2022) Palosco. Si è sentito male in casa ed è morto a soli 20 anni Mirko Volpi, giovane di Palosco conosciuto tra le altre cose per la sua passione per il calcio. “Muscio”, questo il suo soprannome, viveva con la famiglia in una casa di via San Pietro. Proprio lì, domenica pomeriggio è stato colpito da un malore di natura cardiaca. La mamma Rosanna e il papà Agostino, insieme al fratello Davide, hanno prima cercato di aiutarlo e poi constatata la gravità della situazione hanno chiamato il 118. Il personale medico arrivato sul posto, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Volpi aveva giocato a calcio nel Forza e Costanza e aveva allenato i pulcini dell’Oratorio Palosco. La squadra ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio per commemorarlo: Tanti anche i post ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022). Si è sentitoin casa ed è morto a soli 20Volpi, giovane diconosciuto tra le altre cose per la sua passione per il calcio. “Muscio”, questo il suo soprannome, viveva con la famiglia in una casa di via San Pietro. Proprio lì, domenica pomeriggio è stato colpito da un malore di natura cardiaca. La mamma Rosanna e il papà Agostino, insieme al fratello Davide, hanno prima cercato di aiutarlo e poi constatata la gravità della situazione hanno chiamato il 118. Il personale medico arrivato sul posto, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Volpi aveva giocato a calcio nel Forza e Costanza e aveva allenato i pulcini dell’Oratorio. La squadra ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio per commemorarlo: Tanti anche i post ...

