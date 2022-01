Cavaliere sul Colle | perché siamo ancora alla pretattica

Leggi su formiche

(Di sabato 15 gennaio 2022) Per Berlusconi sul, al dire e non dire, soprattutto a tenere coperti i giochi mostrando sorrisi e facce d’occasione. Un centrodestra che per la prima volta ha sulla carta la maggioranza relativa dei votanti per il Quirinale non può d’altronde sprecare le proprie cartucce puntando su un unico cavallo, soprattutto quando in campo vuole scendere il leader maximo. Serve quindi come minimo molta attenzione, anche per le ricadute politiche se l’operazione facesse flop. Chiaro che una parte degli elettori “patrioti” quel Berlusconi sulnon ce lo vedrebbe proprio, ma ben meglio lui che un avversario e quindi è possibile e conveniente garantirgli – almeno dquarta votazione – un pacchetto sicuro di voti, magari controllabili a ...