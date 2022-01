Federica, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne: età, lavoro, figlio, Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul trono Matteo Ranieri, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori? Federica, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo di Uomini e Donne: età, figlio, Instagram Federica è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. I due sono già usciti in esterna e la complicità non sembra mancare, anzi il contrario. Federica è una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul tronoRanieri, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori?, chi è ladidi: età,è una delle corteggiatrici diRanieri. I due sono già usciti in esterna e la complicità non sembra mancare, anzi il contrario.è una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile, ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Federica e Soleil. #GFVIP - librafly1 : RT @Gianni95789508: @Simba_46_ ma ormai non è importante noi lo sappiamo chi segue il 55 lo sa . Lunedi esce e Federica se rimane è solo… - Mimmi_14 : @Feder50725055 Finirà sicuramente al televoto di nuovo, proprio xk in casa nn esiste!A sto punto meglio k esca doma… - sophiaesticazzi : @GossipG61351872 Chi si professava supercotto era lui, eppure ci ha messo poco a passare a Federica. - verytrashitalia : E aggiungo che chi dovrebbe uscire è Federica…l’unica cosa che ha fatto è baciarsi con Gianmaria per il resto BUIO TOTALE! #GFvip -