Come non buttare alle ortiche le fatiche del Pnrr. Una guida (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei prossimi dieci anni il paese sperimenterà una profonda trasformazione, grazie agli investimenti senza precedenti, non solo finanziati con i fondi europei, per potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi di mobilità secondo un modello di sviluppo sostenibile. Se con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con il Piano complementare sono stati assegnati a questo tema oltre 61 miliardi di euro, la legge di Bilancio 2022 ha assegnato ulteriori 36,1 miliardi di euro, consentendo di estendere al 2030, e oltre, gli investimenti per la mobilità urbana sostenibile, i trasporti ferroviari e stradali, la tutela delle risorse idriche, ecc. In particolare, sono previsti 12,3 miliardi di euro dal 2022 al 2026, 11,1 miliardi di euro dal 2027 al 2030, 12,6 miliardi di euro dal 2031 al 2036. In complesso, nei prossimi dieci anni il ministero delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nei prossimi dieci anni il paese sperimenterà una profonda trasformazione, grazie agli investimenti senza precedenti, non solo finanziati con i fondi europei, per potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi di mobilità secondo un modello di sviluppo sostenibile. Se con il Piano nazionale di ripresa e resilienza () e con il Piano complementare sono stati assegnati a questo tema oltre 61 miliardi di euro, la legge di Bilancio 2022 ha assegnato ulteriori 36,1 miliardi di euro, consentendo di estendere al 2030, e oltre, gli investimenti per la mobilità urbana sostenibile, i trasporti ferroviari e stradali, la tutela delle risorse idriche, ecc. In particolare, sono previsti 12,3 miliardi di euro dal 2022 al 2026, 11,1 miliardi di euro dal 2027 al 2030, 12,6 miliardi di euro dal 2031 al 2036. In complesso, nei prossimi dieci anni il ministero delle ...

Advertising

davidecalabria2 : È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto be… - pbersani : Un lobbismo senza vergogna. Farmacisti che hanno una laurea come gli altri non possono fare i tamponi mentre la gen… - romeoagresti : Thread sulla situazione #Szczesny: oggi non può viaggiare con la squadra verso Milano e stare in hotel perché, come… - krvcktr : RT @jerulines: Messaggio Motivazionale Pt.3 1) Jessica e Barù non stanno insieme 2)Barù può guardare Soleil come vuole, tanto arrossisc… - l21Hs : RT @callmelottiee: sapete perché a me di quello che dite ora su harry me ne frega zero? perché fino a tre ore fa scrivevate messaggi d'amor… -